日前因受大雨影響，曾文水庫附近道路出現落石，影響用路人安全，當時駕車途經該路段的海軍陸戰隊陸戰99旅旅部連上兵汪宗聖見狀，第一時間下車清除落石，以維護過往人車安全，有路過的網友直擊他的義舉，並在臉書上大力稱讚，而昨(25)日汪姓士兵也獲指揮官王瑞麟中將表揚。
有一名網友分別在臉書社團「嘉義市大小事」和「嘉義綠豆大事」分享汪姓士兵的義舉，並指當時路過的人只有他主動下車來清理落石，他上前詢問後發現他是服役於陸戰隊的職業軍人，主動清理落石是為避免路過的人發生危險，這讓該名網友十分感動，還直言要給他一個讚。
海軍陸戰隊臉書粉專頁發布也貼文指出，王指揮官25日表揚陸戰九九旅旅部連上兵汪宗聖，因為他日前駕車返家途中，發現落石掉落於馬路中央，隨即主動下車將落石搬運至路旁，地方居民見狀後也共同清掃周邊碎石，給其他用路人一條平安回家的路。
網友們也在海軍陸戰隊粉專留言回應，「鐵軍出品、必屬佳作」、「永遠忠誠」、「海軍陸戰隊是我們國人的驕傲」、「棒喔！我們陸戰弟兄」。
(中時新聞網)
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