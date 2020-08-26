有網友直擊陸戰隊士兵汪宗聖日前在曾文水庫附近道路清理落石的義舉，十分感動。(翻攝自中華民國海軍陸戰隊臉書)

日前因受大雨影響，曾文水庫附近道路出現落石，影響用路人安全，當時駕車途經該路段的海軍陸戰隊陸戰99旅旅部連上兵汪宗聖見狀，第一時間下車清除落石，以維護過往人車安全，有路過的網友直擊他的義舉，並在臉書上大力稱讚，而昨(25)日汪姓士兵也獲指揮官王瑞麟中將表揚。

有一名網友分別在臉書社團「嘉義市大小事」和「嘉義綠豆大事」分享汪姓士兵的義舉，並指當時路過的人只有他主動下車來清理落石，他上前詢問後發現他是服役於陸戰隊的職業軍人，主動清理落石是為避免路過的人發生危險，這讓該名網友十分感動，還直言要給他一個讚。

海軍陸戰隊臉書粉專頁發布也貼文指出，王指揮官25日表揚陸戰九九旅旅部連上兵汪宗聖，因為他日前駕車返家途中，發現落石掉落於馬路中央，隨即主動下車將落石搬運至路旁，地方居民見狀後也共同清掃周邊碎石，給其他用路人一條平安回家的路。

網友們也在海軍陸戰隊粉專留言回應，「鐵軍出品、必屬佳作」、「永遠忠誠」、「海軍陸戰隊是我們國人的驕傲」、「棒喔！我們陸戰弟兄」。

(中時新聞網)