不久前剛下檔的南韓夯劇《雖然是精神病但沒關係》，因再度創下驚人收視連帶著劇中演員金秀賢、徐睿知、吳正世、朴珪瑛等人聲勢暴漲，就連飾演小助理的朴真珠(박진주)也逐漸受到觀眾注意。近日她在個人開設的YouTube頻道上更新一個標題為「朴真珠拍攝等待期間玩樂的方法」影片，秀出隱藏許久的嗓音，讓網友相當驚艷。

今年31歲的朴真珠，在《雖然是精神病但沒關係》中飾演總是被社長當免費員工使喚的小助理，俏皮又自然的演技受到觀眾的喜愛，而過去她也曾在《當你沉睡時》、《男朋友》、《她的私生活》、《德魯納酒店》等劇中演出，雖是配角卻也是不可或缺的「最強綠葉」。

在 Instagram 查看這則貼文 박진주（@jinjoo1224）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 7 日 上午 1:03 張貼

而私底下十分活潑開朗的她，除了與劇中演員培養出良好的默契及感情外，還與不少女星成為好閨密，像是人氣女星朴敏英便多次出現在她的合影裡，令不少人十分羨慕。

在 Instagram 查看這則貼文 박진주（@jinjoo1224）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 22 日 上午 4:17 張貼

另外，她也經常透過IG及YouTube頻道與粉絲們互動，在先前上傳的影片中，調皮她以「自導自演」的方式詮釋演員們在面對各種試鏡時的狀態，其中一個角色中她展現嘹亮的嗓音，爆發力十足的歌聲得到網友讚賞，紛紛留言「原來她這麼會唱」、「沒出專輯太可惜了」、「這程度應該可以當歌手了吧」。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

(中時新聞網)