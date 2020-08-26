新竹縣政府配合振興三倍券，推出「振新好康．竹縣抽好禮」活動，以三被券消費滿300元，即可參與抽獎活動。（莊旻靜攝）

為了加強行銷新竹縣各大商圈、13鄉鎮市的特色好店等，新竹縣政府推出「振新好康．竹縣抽好禮」活動，搭配振興券超值組合優惠，消費滿300即有機會可抽中三陽機車，邀請全國各地民眾到新竹縣消費，愈早開始、愈有機會得獎。

新竹縣長楊文科表示，受到肺炎疫情影響，國際來台旅客及消費均大幅減少，觀光餐飲產業大受打擊，為了提振相關產業，新竹縣政府配合中央推動振興三倍券，並以加碼摸彩方式，期望能帶動買氣，提升地方經濟。

產業發展處長陳偉志表示，這項活動從9月1日開始至12月25日為止，結合竹東、光明、內灣、北埔、湖口、十二寮、九芎湖、關西等8個商圈加入，小叮噹、綠世界、竹北市農會、新竹縣觀光協會、新竹縣旅館商業同業公會、新竹縣觀光民宿協會、新竹縣溫泉觀光產業協會、新竹縣糕餅商業同業公會、三陽機車等企業及產協會共約300家業者響應。

活動開始，只要持三倍券到店門口張貼活動標章的特約店家消費，除了有購物優惠外，消費滿300元即可獲得抽獎卡，進入活動網頁輸入序號及資料，即可參加抽獎活動，包含三陽機車、任天堂Switch遊戲主機、生活家電及遊樂園、農場門票等，抽獎每月1次，且可累積到抽出獎項或活動結束為止。

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