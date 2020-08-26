校園愛情電影《可不可以，你也剛好喜歡我》在口碑場開出好成績後，獲得上映首周全台票房冠軍，在情人節當天全台票房再衝新高，創下開片以來單日最佳成績，目前全台累計已超過3000萬。

趁著應景的情人節，《可不可以》劇組推出最強陣容跑映後活動，由導演簡學彬、原著作家肆一帶著演員陳妤、林映唯、李杏、林鶴軒（大鶴）及新人簡伯廷一起到戲院和觀眾見面，簡伯廷還現場以小提琴演奏主題曲〈很久以後〉，讓觀眾除了看電影的感動，更添加浪漫氣氛，而現場有之前勇敢對女友告白的學生，情人節特別打扮帥氣再度帶女友二刷電影，還一眼就被陳妤認出來，男學生開心地說：「希望大家有愛都要說出來。」贏得全場掌聲。

演員們情人節總共跑了5場映後活動，最讓眾人難忘的是，每一場都有觀眾透露自己剛失戀，有人失戀3個月，有人失戀幾天，還分享自己和好友都愛上了同一個男生，雖然鼓起勇氣告白，結果卻是男生和好友交往了，讓林映唯驚訝說：「你和我戲裡是一樣的啊！」立刻送上紅線安慰她，「世界很大，一定還有更多適合你的男生。」而在最後一場活動上，有一個女孩在情人節前一天被分手，只好跟閨蜜一起來看電影安慰自己，讓全場驚呼不已，肆一也送上紅線和祝福，讓女生露出笑臉。拍大合照時，大鶴都會鼓勵情侶玩親親，陳妤、李杏及林映唯也應景大玩親親，讓全場氣氛再掀高潮。演員們本周六日也將衝出台北繼續前往桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄全台謝票。想要跟自己心儀的偶像見面的粉絲，別錯過電影粉絲專頁發佈的最新消息。

(中時 )