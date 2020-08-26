中小學8月31日開學，怎麼進行防疫？教育部長潘文忠今表示，開學兩周內學生進入校園要量測體溫，上課時不硬性規定戴口罩，校園開放則採實名制。至於停課標準跟之前一樣，1校有2位以上師生為確診病例即全校停課。

潘文忠表示，之前就已經盤點中小學開學後的防疫物資，包括增購1520台熱像儀，讓學生數700人以上的學校使用，及提供670萬片口罩及11.8萬公升酒精，均已陸續送到指定地點，學校本周內就可前往領取。

潘文忠說，考量新學年開始前暑假期間較長且有新生進入校園，各級學校需持續落實健康監測機制，自開學2周內，學生進入學校需量測體溫，並請家長及教師主動關心學生健康狀況。

開學2周後，校園健康監測機制由學校配合中央流行疫情指揮中心、各該主管機關或學校所在地之縣市政府相關規定，經學校召開防疫小組會議討論後決定。

學生上課要戴口罩嗎？潘文忠說，幼兒園到高中屬特定人員上課，需注意通風良好，盡可能維持社交距離，不硬性配戴口罩；學校如果要強制學生戴口罩，必須有相對因應，譬如要有足夠的口罩數量。

不過潘文忠進一步指出， 班級應以固定人員執行配膳（打菜）作業，落實正確手部清潔、量測體溫、戴口罩等防護，配膳過程不說話、不嬉戲等措施；密閉空間集會如無法維持社交距離時皆需戴口罩，學校辦理大型集會活動應完備落實各項防疫規範，不受人數限制；搭乘學生交通車時應配戴口罩。

之前許多學校為了防疫，校園不對外開放，社區人士沒地方運動，相當不滿。潘文忠說，中小學開學後，校園應該開放，但採實名制，這是在兼顧更共空間使用及防疫需求所做的決定。

潘文忠說，學校教職員工生倘有發燒、咳嗽、呼吸急促等呼吸道症狀，或有腹瀉、失去嗅、味覺等相關症狀，應在家休息避免外出或立即就醫診治，避免到校上課上班，學校將不列入出缺席紀錄。

至於停課規定，跟之前一樣，1班有1位師生確診病例即全班停課，1校有2位以上師生為確診病例即全校停課，1鄉鎮市區有3分之1學校全校停課，該鄉鎮市區停課。

(中時 )