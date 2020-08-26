華碩26日正式在台灣首發新一代ZenFone 7、ZenFone 7 Pro兩款5G新機，即日起搶先全球市場在台指定通路開放預購，9月1日起全通路及電信商同步全面開賣，首波供貨將皆以台灣市場為主，預計第四季前進歐洲市場。華碩內部亦對ZenFone 7系列新機訂下積極銷售目標，喊出在台銷量要較ZenFone 6增長至少50％，爭搶台灣Android安卓系統高階手機中單機銷量龍頭。

華碩董事長施崇棠26日親自揭示ASUS ZenFone 7／7 Pro雙新機，同時表示，儘管今年以來全球產業因疫情遭逢難以預測的變動，但華碩研發團隊並未停下再造進化的腳步，在抱持「好還要更好」的堅定創新道路上，用紮實的技術、追根究柢的工程師精神、與永不妥協的鐵人悍將態度，將全新創新的鏡頭設計和拍攝應用，落實在ZenFone 7的細節中，希望能藉由手機的眼睛與科技的力量，讓消費者發掘生活中更多美好的事物與感動。

華碩全球副總裁林宗樑對於新一代的ZenFone 7／7 Pro雙新機的競爭力有信心，喊出訂下在台銷量要比上一代的ZenFone 6成長至少50％，意即從10萬支增長至15萬支，並可望拿下台灣安卓5G手機市場、搭上高通驍龍Snapdragon 865／865+之高階機款的單機銷量之冠。

針對海外市場，華碩手機營運部門業務暨行銷處長張舜翔表示，ZenFone 7系列首波供貨及銷售重點將以台灣市場為重，第二站預計將前進歐洲市場，後續包括日本、其它亞洲地區等上市開賣時程則需再進一步規畫。

華碩ZenFone 7 Pro（8G／256G）與ZenFone 7（8G／128G及6G／128G），共兩款3規的新機，提供漸層新色「宇曜黑」、「煥彩白」給消費者選擇。8月26日至8月31日至全台指定通路（全台華碩專賣店／ASUS Store／PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮購物、東森購物、myfone購物、friDay購物、神腦線上）下單預購，並於9月1日至9月30日線上登錄，即可獲得郵政禮券回饋（ZenFone 7 Pro登錄送NT$3,000郵政禮券；ASUS ZenFone 7登錄送NT$2,000郵政禮券）。

另9月1日起至9月30日，於中華電信或全台各ASUS授權通路（含實體門市及電子商務平台）購買ASUS ZenFone 7 Pro，購機登錄即送ASUS ZenGimbal手機三軸穩定器（市價NT$4,990）。

定價部分，ZenFone 7 Pro（8G／256G）搭載高通Snapdragon 865+ 5G行動處理器及OIS光學防手震，建議售價NT$27,990；ASUS ZenFone 7（8G／128G），建議售價NT$23,990；ASUS ZenFone 7（6G／128G）搭載高通Snapdragon 865 5G行動處理器，建議售價NT$21,990。

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