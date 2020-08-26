前生技股王KY-康友面臨下市危機，「今日康友，明日街友」，投資人擔心是否只是冰山一角，未來會有更多KY公司爆財務危機。金管會主委黃天牧26日指出，投資人不要把康友這家公司的問題視為是整體KY公司的問題，「目前來說只是個案」，但他強調證期局也正在調工作底稿、在會計師責任釐清後，針對相關疏失一定會處理。

財信傳媒董事長謝金河26日在一場頒獎典禮上提醒金管會，要注意類似像康友-KY這樣的公司愈來愈多，過去多是一些艱困公司、剩下殘值才出現問題，但康友是一家股價200多元的公司卻無預警突然不見、下市，第一、第二回台上市掛牌公司應該要有更多的稽核監理。

康友-KY董事長黃文烈涉嫌財報不實並失聯，遭檢方通緝。康友公司26日委託律師到台北地檢署遞狀，控告會計師涉嫌違反證交法不實簽證及刑法背信罪。

黃天牧在頒獎典禮上回應謝金河「我都有follow您的臉書」，表示謝金河的意見會納入政策參考，他在會後回應更強調，金管會針對海外回台上市掛牌的KY公司，本來每年針對財報都是實質審核，內控也特別注意，康友事件後證交所已經提出六項改革措施，希望投資人不要把康友這家公司的問題視為是所有KY公司問題，「目前來說還是一個個案」。

黃天牧進一步強調，對於這種營運不在國內的公司，確實需要對它在其他地方領域要特別了解。至於財報部份，台灣證交所與證期局目前都在調工作底稿，針對會計師的責任，釐清事實後，若確實有缺失，當然會去做一些處理。

對於違法會計師的處置如何？黃天牧表示，對會計師的處罰，不是針對康友的個案，一般會計師法與證交法中都有規範，一般會給予最重停業、撤照或罰款等處分。

(工商 )