女山友輕裝攀登中雪山迷途，搜救團隊持續搜救中。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

女山友輕裝攀登中雪山迷途，搜救團隊持續搜救中。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

女山友輕裝攀中雪山 疑起霧迷途4天音訊全無

57歲趙姓女子與4名同伴攀登中雪山，8月21日從台中市大雪山國家森林遊樂區230林道入山，原定25日從雪山登山口下山，趙女22日卻疑似發生迷途，過程中曾打電話報案，表示自己沒有足夠的糧食與衣物，搜救團隊出動42人次上山搜尋，目前仍尋無下落，持續搜救中。

據了解，趙姓女子申請雪山西陵逆行，2團併團5人加上1名協作，21日從台中市大雪山國家森林遊樂區230林道入山，22日攀爬中雪山，中午12點半攻頂，預計25日從雪山登山口下山。

不過趙女卻在22日攻頂下山途中，疑似因天氣因素發生迷途，苗栗縣消防局第五大隊據趙女同伴消息指出，她原本走在隊伍最後，後來超越1名隊友，但疑似山區起霧，她迷路後，在下午4點38分用手機打電話報案，表示自己沒有足夠的糧食與保暖衣物，隨即失聯。

搜救團隊研判，趙女可能因手機沒電無法聯繫，23日凌晨由消防局、雪霸處、保七總隊、台中及苗栗的山搜團隊上山搜尋，4天來出動42人次，還是找不到趙女蹤影，而同行的夥伴也都還待在中雪山26公里處的營地，協助山搜指引。家屬心急如焚，只盼老天出現奇蹟，

連日山搜任務，26日傳出意外，苗栗縣消防局指出，今日下午2時22分有搜救人員搜救時，不慎滑落10公尺陡坡，導致左手腕骨折，幸好意識清楚，現已通報直升機準備前往吊掛送醫。

(中時 )