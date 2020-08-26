妻子和小王開車出遊 他趴引擎蓋攔阻慘遭摔死 17:352020/08/26 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 去年張姓女子和謝姓丈夫感情生變，張女外遇與潘姓男子同居，謝因看到妻子和潘坐在蔡男駕駛的轎車內，趴在引擎蓋上阻擋車輛離去，不料蔡竟用蛇行及甩車的方式擺脫謝，謝遭摔死，高院依殺人罪判潘、蔡各13年、13年2月徒刑。可上訴。 合議庭認為，潘除了要求蔡開快一點、將謝甩下車外，自已又沿途指揮、引導路況，使蔡得以繼續以高速駕駛，而有參與殺人犯罪構成要件之實行，2人應論以殺人罪之共同正犯。 (中時 ) #引擎蓋 #妻子 #殺人罪 #駕駛 #小王 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 波特確診 英國腳恐遭殃 04:102020/08/26 運動天地 醫師診間激戰病患人妻6年 綠帽夫見2人婚紗照氣炸 09:302020/08/25 社會 豪門買凶殺親1／中和望族爭20億土地 叔公遭控買凶殺姪孫 08:462020/08/26 社會 桃園夫妻離婚沒離成又吵 莽夫勒死妻 二審改輕判9年 11:552020/08/26 社會 指控台大公衛蓋牌 陳時中道歉了 14:262020/08/26 生活 靠虛偽遷戶籍投票當選 桃市八德區里長被判當選無效 12:092020/08/25 社會 Porsche ROADS App追加新功能 可藉以認識志同道合新朋友 12:072020/08/26 汽車情報-汽車新聞 雙引擎催動 神基下半年樂觀 04:102020/08/26 證券．權證 鞏俐穿低胸洋裝上街 放飛自我洩春光遭虧「大媽」 12:302020/08/26 娛樂 改油電再出擊 Toyota Alphard 286萬元開賣 14:372020/08/25 汽車情報-汽車新聞 社會熱門新聞 淫棍水電工激戰13歲少女10回合還搞大她同學肚子 法院：2年6個月 - 社會 黃健庭貪汙無罪確定 幫助逃稅判刑2月定讞 - 社會 兒子聯絡簿上老師一句留言 竟讓媽媽頭皮發麻起雞皮疙瘩 - 社會 新竹情侶活春宮外流 市府前女上男下「騎乘式」搖來搖去 - 社會 墾丁小鋼砲超狂逆向超車法曝光 下一秒摔入草叢 網：太療癒 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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