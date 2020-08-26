去年張姓女子和謝姓丈夫感情生變，張女外遇與潘姓男子同居，謝因看到妻子和潘坐在蔡男駕駛的轎車內，趴在引擎蓋上阻擋車輛離去，不料蔡竟用蛇行及甩車的方式擺脫謝，謝遭摔死，高院依殺人罪判潘、蔡各13年、13年2月徒刑。可上訴。

合議庭認為，潘除了要求蔡開快一點、將謝甩下車外，自已又沿途指揮、引導路況，使蔡得以繼續以高速駕駛，而有參與殺人犯罪構成要件之實行，2人應論以殺人罪之共同正犯。

(中時 )