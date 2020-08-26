2020年CBA選秀結果在上周五(21日)出爐，本屆唯一報名的台灣球員林庭謙，於首輪第三順位獲天津榮鋼先行者青睞，成為今年CBA選秀探花。今日林庭謙偕同能仁家商總教練林正明、金華國中總教練吳正杰舉辦記者會，暢談選秀前、後的心路歷程，並分享未來的目標及計畫。

對於能獲得天津指名，成為選秀探花，林庭謙相當興奮，他提到「天津是支非常年輕且有活力的球隊，總教練劉鐵也非常樂於給予年輕球員表現的機會，非常期待能在劉總教練的帶領下，展開職業生涯的旅程，希望能從總教練及隊友身上學習、汲取經驗，若有機會，也期盼能幫助球隊、為球隊作出貢獻。」

林庭謙特別感謝，家人和教練一路以來的幫助和鼓勵，尤其回顧到家人無私的付出、無條件的支持，林庭謙也一度哽咽，在台下的媽媽也數度拭淚。林正明教練身兼父親及教練的角色，看著兒子一路以來的成長，如今成為職業球員，內心情緒相當激動，同時也感到相當驕傲。

此外，林庭謙國中時期的恩師吳正杰教練也十分感動，回想起林庭謙國中時期的狀態，到現在成為選秀探花，除了身材及球技上的改變和成長以外，心態上的轉變、想法愈趨穩重，更是幫助庭謙能夠提早投入職業、成為職業球員的關鍵因素。

至於到CBA賽場上，最想對位的球員，是畢業自能仁家商、旅美後同樣投入CBA的學長陳盈駿，林庭謙表示，「從小在能仁看著學長打球，如果能夠在CBA比賽中和學長對位，從學長身上學習，一定會是相當難忘的經驗。」

(中時 )