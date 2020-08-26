太保市公所在棒棒鯨奇樂園辦親子夏令營，讓設籍太保市3至12歲的孩童免費暢玩，連市長黃榮利都玩得超嗨！（呂妍庭攝）

太保市公所至30日止在棒棒鯨奇樂園辦親子夏令營，設籍太保市3至12歲的孩童可以全程免費暢玩。（呂妍庭攝）

嘉義縣太保市是全縣唯一人口正成長鄉鎮市，為刺激人口增加，公所不但提高生育津貼，年年暑假免費讓小朋友玩到翻，今年更投入40多萬元招待小朋友，到南台灣最大室內主題樂園棒棒鯨奇樂園玩樂，已吸引1300人報名參加。

太保市長黃榮利表示，太保市原本新生兒人數年均在200到220人之間，一胎1萬生育津貼一推出，去年新生兒出生率就達到297人，較前年多7、80人，換算生育率全縣第一，光2019年生育津貼就發出近400萬元。

隨疫情解封，公所暑假舉辦系列活動，透過防疫配套措施，讓孩童與家長玩的開心又放心，先是19日到22日辦兒童舞蹈營，供設籍太保市6到12歲孩童免費跟著專業舞蹈老師學舞，22日到30日又在棒棒鯨奇樂園辦親子夏令營，讓3至12歲孩童免費暢玩。

公所祕書鄭淑分說，鯨奇樂園1名大人及1小孩票價就要600元，一聽到公所免費招待，馬上就吸引1300 多人報名，反應十分熱烈，今26日上午黃榮利也與鯨奇樂園吉祥物跟孩童一起玩樂，黃榮利強調，夏令營讓家長享受親子時光，也可以幫助孩子遠離3C產品。

(中時 )