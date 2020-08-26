創投領域最具有影響力的數據研究機構CB Insights近日發佈了《全球最有價值獨角獸》排行榜，字節跳動以估值1400億美元，位列第一。另外，滴滴出行和SpaceX分別以560億美元和460億美元的估值位列該榜單的第二和第三。

CB Insights報告稱，入圍的獨角獸初創公司或獨角獸公司是指估值超過10億美元的未上市私人公司。截至2020年8月，全球有488家獨角獸企業，總市值為15240億美元。在獨角獸概念基礎上，CB Insights又發展出了價值超過100億美元的Decacorn ，以及價值超過1000億美元的Hectocorn概念。

報告顯示，字節跳動以1400億美元估值成為唯一一個Hectocorn公司，該公司由張一鳴於2012年3月創立，目前運營者20多個應用程式（APP），其中視頻應用Tik Tok已經被下載了大約20億次。

令人詫異的是，目前估值達1500-2000億美元的螞蟻金服集團未能名列該份排行榜中。或許，CB Insights將其視為阿里巴巴集團的一部分？

另外，滴滴出行和SpaceX分別以560億美元和460億美元的估值位列該榜單的第二和第三。Decacorn公司一共有27家。

從行業類別來看，醫療保健和金融科技領域的獨角獸最多。據CB Insights報告顯示，金融科技行業有66家風投支持的獨角獸公司，總價值2480億美元；醫療行業有46家獨角獸公司，總價值1168億美元。

報告稱，對金融科技獨角獸公司而言，2020年一季度是歷史上最糟糕的融資季度之一，但融資在2020年第二季度反彈。二季度，融資規模同比增長17%，達到93億美元。不過，4月份交易活動觸及127宗的新低，6月份加快步伐，達到141宗。

與此同時，由於投資者希望在疫情中支持創新的醫療解決方案，醫療初創公司的融資卻有所增長。

從地區來看，亞洲交易活動成長亮眼。據CB Insights報告顯示，第二季度，亞洲交易活動成長了20%，而歐洲和北美僅分別成長了9%和3%。

(中時新聞網)