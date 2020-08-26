29年前汐止吳銘漢夫妻命案，死者家屬主張凶手並非只有遭判死槍決的王文孝，對獲判無罪定讞的蘇建和等人提起民事求償，歷審判蘇建和等人免賠，最高法院作成不利廢棄、發回更審，王文孝母親須代為賠償831萬多元部分已確定。

最高法院作成關鍵性的法律見解，認為蘇建和等人在刑事訴訟上因檢察官舉證及自白的問題，遭法院依無罪推定原則獲判無罪確定，但民事訴訟部分，蘇建和對於吳家人求償，須舉出反證，證明沒有侵權行為。

吳家對王文孝、莊林勳、劉秉郎和蘇建和等人提告求償，一審判決，王文孝的母親唐廖秀須賠償吳家共831萬6067元，獲判無罪確定的蘇建和等3人免賠，吳家不服提上訴，並聲請調查命案關鍵證物、保管在士檢贓證物庫中凶刀。

高院雖然啟封凶刀，但由於當年法務部法醫研究所的鑑定報告，以傷痕形狀推認被害人係遭3種以上刀器所致，但本案扣案菜刀具有5個角3個切面，也有可能產生被害人身上的各種傷勢，無法以扣案的凶刀認定犯案者除了王文孝外有其他人。

高院指出，刑事再審時曾委託李昌鈺博士進行鑑定，依鑑定結論被害人共受79處刀傷，但並非砍殺79次，也許1刀多傷，現場發現3枚血指紋都是王文孝所有，無其他3名嫌犯指紋、掌紋及毛髮微物發現，本件極可能為王文孝一人所為。

高院認為，李昌鈺博士所具鑑識專業能力已獲國際肯定，該鑑定報告依現存資料進行局部重建，本於其專業知識經驗及相關設備，以排除法附具相關理由提出本案極可能為王文孝所為的鑑定結論，堪可憑採，僅王文孝母親須賠償。

(中時 )