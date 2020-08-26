吳銘漢大哥感謝法官 希望能安慰死者 17:372020/08/26 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前法務部長曾勇夫（左）曾探視蘇建和案被害人吳銘漢夫婦遺屬吳東諺（右）情景。（陳卓邦攝／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 吳銘漢的大哥吳唐接，一直以來都照顧著吳銘漢夫婦生病的兒子吳東諺，他得知最高法院判決結果後說，感謝有良知的法官，但王文孝母親判賠831萬元定讞部分，他也知道可能無法實際獲得賠償，只是希望司法正義安慰死者。 被害人吳銘漢夫婦的兒子吳東諺，當年目睹慘案驚嚇過度而肌肉萎縮，長年靠呼吸器維生，都靠伯父吳唐接在照顧，他感嘆地說「現在吳東諺的狀況就是等死！」對於最高法院有利判決結果，他開心不起來，希望可以走完訴訟程序。 (中時 ) #吳銘漢 #希望 #吳東諺 #吳銘漢夫婦 #兒子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 龔明鑫攜國發基金力挺 成立早期投資聯盟 11:102020/08/26 財經 八軍團中校涉共諜 送審收押 04:102020/08/26 社會新聞 龍瑛宗文學館 北埔文學基地 04:102020/08/26 地方新聞 旺旺演唱會情人節嘉義開唱 千位志工嗨翻天 14:182020/08/26 生活 蘇揆：前鎮漁港建設是「百年大計」 中央地方一體合作 15:342020/08/26 房市新訊 吳姍儒爆不合Lulu「壓價搶工作」閨蜜情破局 11:432020/08/26 娛樂 高雄經發局聯合6大夜市 週末在中央公園商圈吃美食 10:232020/08/26 生活 台灣人在瀋陽 分享逐夢故事 04:102020/08/26 兩岸新聞 《觀光股》豆府填權5成 Q3旺季營運續拚高 11:252020/08/26 財經 吳克群夢想合作李安 04:102020/08/26 娛樂新聞 社會熱門新聞 新竹情侶活春宮外流 市府前女上男下「騎乘式」搖來搖去 - 社會 警埋伏聽激烈撞擊聲還撕床單 破門驚見逆天D奶應召熟女 - 社會 兒子聯絡簿上老師一句留言 竟讓媽媽頭皮發麻起雞皮疙瘩 - 社會 淫棍水電工激戰13歲少女10回合還搞大她同學肚子 法院：2年6個月 - 社會 違反稅捐稽徵法判2個月定讞 黃健庭：欲加之罪令人無奈 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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