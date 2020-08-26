吳銘漢的大哥吳唐接，一直以來都照顧著吳銘漢夫婦生病的兒子吳東諺，他得知最高法院判決結果後說，感謝有良知的法官，但王文孝母親判賠831萬元定讞部分，他也知道可能無法實際獲得賠償，只是希望司法正義安慰死者。

被害人吳銘漢夫婦的兒子吳東諺，當年目睹慘案驚嚇過度而肌肉萎縮，長年靠呼吸器維生，都靠伯父吳唐接在照顧，他感嘆地說「現在吳東諺的狀況就是等死！」對於最高法院有利判決結果，他開心不起來，希望可以走完訴訟程序。

(中時 )