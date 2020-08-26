孕婦生小孩辛苦，一般來說丈夫都會陪同進入產房，一起迎接新生命。但大陸日前有一名丈夫陪著妻子進入產房，原本該是一個溫馨的回憶，沒想到往後竟成為離婚導火線，消息一出，引起大批網友議論紛紛。

根據大陸《新浪新聞》報導，大陸有一名孕婦因為第一次生產而感到害怕，丈夫覺得十分心疼，主動提出要一起進入產房，不料，人妻好不容易辛苦地將孩子生出來，與丈夫的感情卻越變越糟，甚至丈夫1年後還提出了離婚的要求。

這位人妻發現，生下寶寶後，丈夫不但不願意與她親近，竟然提出分房睡的要求，一問之下她才知道，丈夫回想起生產的過程覺得恐懼，甚至還表明，「看見妳我都覺得噁心，我想離婚了」。

消息曝光後，立刻掀起大批網友的討論，不少人都痛批，「只能說這個難的想法有問題，或者人有問題」、「這是個藉口，我老公也陪產了，現在感情依然好」，但也有人直言，「這是真的，有些人一輩子經歷少，心理抗壓能力本來就不好，陪產因人而異」、「與其讓老公陪產，不如找媽媽」。

(中時新聞網)