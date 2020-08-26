網龍(3083)今天召開法說會，對於上周智冠(5478)法說會後，網龍股價崩盤，董事長王俊博、總經理呂學森親自出席法說會，呂學森歸類《黃易群俠傳M》三大缺失外，再次強調下半年網龍除了針對手遊《吞食天地M》推出全新2.0版本，端遊部分有《飄流幻境Online》及《武林群俠傳Online》版本更新，一年維持一款大作目標不變。

王俊博則指出，這次失敗代表做遊戲不能存僥倖心理，明年《尋秦記》會透過遊戲營運商先做海外測試，讓數據說話，數據沒問題才會台港澳上市，也不排除大陸市場先行推出。他強調，網龍會擦乾眼淚，重新再來，明年會看到不一樣的網龍。

呂學森指出，《黃易群俠傳M》遠遠不如預期，內部檢討分析出三大原因：1.完整復刻《黃易群俠傳online》的誤判；2.對於老玩家回流太過樂觀；3.複製《吞食天地M》成功的迷思。

王俊博說，這次是做遊戲30年來，心裡感到最煎熬的一次，充滿嚴重挫折感，歸咎最大問題，都是存在僥倖心理，當初誤判《吞食天地M》範例，把端遊完整還原成手遊，沒有考慮到市場現況。這次行銷團隊一開始做3000個老玩家測試就沒那麼熱烈，不像《吞食天地》及《戀愛盒子》當時期待的老玩家數量回籠。

其次CB上市前，做1萬個玩家測試，只來4000人，以《黃易群俠傳online》過去17萬人規模，顯然回流人數不夠，之後僥倖打行銷廣告，原以為砸錢可能讓老玩家回籠，再次判斷錯誤。等到7月20日上市玩家數字相當少，確定遠遠不如預期。

對於《黃易群俠傳M》表現不如《三國群英傳M》，呂學森認為，遊戲新幹線持續經營《三國群英傳》端遊老玩家，網龍長期沒有耕耘這塊，未來可做為借鏡。

呂學森指出，這次將從《黃易群俠傳M》記取經驗，調整研發團隊與整合公司資源，成立專案監製小組、遊戲製作中心、技術開發中心，全面優化遊戲製作流程，導入數據分析及共議制度客觀設計，並引進國際大廠強化技術合作，進而提升研發效率、遊戲品質與營運績效目標。

針對26款現有遊戲產品，網龍將持續穩定營運，下半年《飄流幻境Online》將推出全新版本羅德島傳說，開放新場景「羅德島」、「世界PK」排位戰以及「挑戰宙斯」活動等精彩內容，吸引老玩家回流。

而手遊《吞食天地M》也會帶來全新2.0版本，加入新國士無雙名將及無界擂台跨伺服器對決，讓遊戲體驗再進化。

展望2021年，網龍以知名IP開發中的手遊《尋秦記》，將以全新遊戲內容及國際級遊戲畫風，抓住玩家目光，該IP跨足影視圈陸續帶來新作，包括2018年電視劇及近期預計上映電影，在華人市場累積高知名度，可望創造公司新營運動能。

(時報資訊)