統一超(2912)7-ELEVEN搶攻會員經濟，自營電子支付工具「OPEN錢包」跨通路支付場域即日起陸續新增5大餐飲品牌外，OPEN錢包線上支付功能8月28日起正式開通，統一超表示，OPEN錢包新增集團餐飲事業支付、行動隨時取線上支付，跨平台運用預估將成為7-ELEVEN與轉投資事業體非現金支付使用率再成長的新動能。

統一超OPEN錢包自2019年11月領先業界推動「跨通路支付功能」，根據金管會統計，今年5月本土電子支付交易額成長22.57%，而7-ELEVEN的電子支付交易金額今年以來也順勢成長25%，自營的OPEN錢包更躍升7-ELEVENNO.1的電子支付工具，尤其在今年6月、8月整合集團3大支付工具推出「周一至周六折5%、周日最省折10%」活動，亦帶動7-ELEVEN非現金支付占比較去年同期成長，活動當月占比超過30%。

統一超表示，即日起支付場域陸續擴增至5大餐飲品牌，26日先導入21風味館與21PLUS、MisterDonut、COLD STONE、Semeur聖娜，27日再新增星巴克，包含去年底起陸續加入的高雄夢時代、統一時代百貨高雄店、聖德科斯、統一時代百貨台北店、BEINGsport、BEING spa、BEINGfit，共11大品牌皆可使用OPEN錢包消費支付。

再者，OPEN錢包開通線上支付功能，於8月28日率先導入OPENPOINT APP「行動隨時取」，消費者可透過OPEN POINT APP中的「行動隨時取」選購CITY 飲品、冷凍品、生活用品等六大品類各式商品，不僅可享有會員獨家優惠，更可透過OPEN錢包立即完成結帳付款，就近到5,800家7-ELEVEN門市據點就近取貨，打造更便利快捷、划算實在的會員購物體驗。

統一超表示，7-ELEVEN以「支付」、「會員」、「點數」3大利器架構OPENPOINT熟客生態圈，自營電子支付工具「OPEN錢包」跨通路支付場域即日起陸續新增5大餐飲品牌外，OPEN錢包線上支付功能8月28日起正式開通，首波串接「行動隨時取」線上支付，打造支付場域最廣、線上線下皆可通的零售通路自營電子錢包，跨平台運用預估將成為7-ELEVEN與轉投資事業體非現金支付使用率再成長的新動能。

(時報資訊)