台中市北屯區77歲蔡姓阿嬤，日前參加社區樂齡行動教室的「玩美創意」，儘管高齡眼力不好，但認真態度克服困難，開心「玩」起蝶古巴特。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

樂齡學習，玩出彩色人生！台中市北屯區77歲蔡姓阿嬤，日前參加社區樂齡行動教室的「玩美創意」，儘管高齡眼力不好，但認真態度克服困難，形容「玩」起蝶古巴特，就像年輕化妝一樣，從打底、上色處理開始，甚至用放大鏡看，認真剪、拼、貼，親手打造獨一無二的生活裝飾品。

「目睭金起來！」蔡阿嬤說，以前沒參加過手工藝創作課程，覺得很新鮮，因本身喜歡實用性的東西，經蝶古巴特DIY體驗後，將剪下餐巾紙、包裝紙貼在筆記本、桌椅上，舊物品變成藝品，這是「蝶古巴特技法」，全都眼睛發亮，創作屬於自己的作品，另彩繪和敲染等多元技藝，老年生活更豐富。

迎接防疫新生活，弘道老人基金會推5大類課程，包括，生活益智、體適能、文化藝術、烹飪美食和多元綜合類，邀社區內55歲以上長輩免費參與為期12周，每周1次，每次2小時課程，課程設計以健康促進課程、體適能課程設計為主，活躍老化身、心、靈的正向能量。

弘道老人基金會所開辦「樂齡行動教室」，據點分布於北屯區、北區、中區、西區、東區、南區、大里區、太平區、霧峰區等，透過為長者規劃創新多元的課程，打開全身感官感受，達到延緩失智及預防失能。

(中時 )