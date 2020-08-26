公園遊具漸獲重視，桃園市近年積極建設共融式遊戲場，但校園內的遊具因沒有對外開放，注意者少，議員陳雅倫發現，全市194所公私立國小，竟只有59校的遊戲場檢驗合格、僅3成，除要求改善，也希望擴及國中及幼兒園，教育局長林明裕強調是因法規趨嚴，改善期有3年，會在期限內達標。

陳雅倫說，除了公園有很多兒童遊具，校園也是兒童遊具大宗，但因並非24小時隨時開放，只能有賴校方和教育局主動清查，教育局2018年起，針對全市194所公私立國小的遊戲場進行安全檢驗，但截至今年7月底止，合格校數竟只有59校，送教育局備查率僅3成。

「輔導成效太慢了！」陳雅倫擔憂孩童玩樂場所安全，直言國小學童待在校園的時間長，一下課就是衝向操場，使用遊具者眾，事關校園安全，不可不慎，要求教育局補助學校，全面更新修繕遊戲器材設備和鋪面材料，更建議要把安檢對象擴大到全市的公私立幼兒園及國中。

林明裕坦言，各校備查率低，是因衛福部2017年修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，就像過去爬單槓，底下只要有沙子免於受傷即可，現行法規要求要有一定厚度和曲度的軟墊、以及跳躍區域，全面汰換及適應新標準需要時間，中央也給改善期，明定2023年1月24日前要完成修繕更新，並檢具合格檢驗報告供教育局備查，「一定會在期限內達標！」

針對修繕可符合標準者優先提供補助，2018年編列3000萬元補助36校改善遊戲場，去年5100萬協助42校，今年也編列4000萬補助23校，預計年底前合格備查率可達4成，明年也將編3900萬元持續輔導更新。

至於不符國家標準、安全距離不足、嚴重損壞和有立即性危險的遊具，教育局也以保護學童安全為原則，優先拆除，「砍掉重練」後要以在地文化、校園特色、探索自然和永續環境為主體規畫，也會引進共融式、主題式和地景式的特色遊戲場，謝絕罐頭遊具。

(中時 )