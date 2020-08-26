苑裡市場因涉及歷史建築保存，文化部補助經費緊急加固工程，預計9月上網發包。（巫靜婷攝）

苗栗縣苑裡鎮苑裡市場、山腳市場，分別於2018年、2020年遭遇祝融，鎮公所對這2處公有市場處置傷透腦筋，攤商生活也深受影響，鎮長劉秋東指出，山腳市場因無涉及歷史建築，拆除清理墊付案8月底已獲代表會通過；苑裡市場緊急加固工程則將於9月上網發包。

苑裡鎮山腳市場今年6月22日深夜，因車禍撞擊陷入火海，老舊木造鐵皮建築迅速延燒，百坪市場付之一炬，劉秋東指出，由於消防局鑑定起火原因為車禍引起，肇事者必須負擔賠償責任，但債權仍待確定，受災戶已聲請調解，公所也向代表會提出市場拆除清理墊付案約240萬元，順利通過。

公共設施管理所指出，上周針對公所對山腳市場的建物保險，已與保險公司討論細項，受災戶也於25日與車禍肇事者進行第1次調解會議，會終沒有共識。劉秋東表示，由於市場清理涉及財損公證等事宜，有待受災戶調解完成，確定債權後，公所將立即啟動拆除工程。

另外，同樣遭大火焚毀的苑裡市場，因涉及歷史建築，獲文化部補助及公所自籌款共494萬元，辦理緊急加固工程，預計9月上網發包，同時辦理修復再利用計畫，總經費296萬元，公共設施管理所表示，現已進入期中階段。

苑裡公有零售市場重建關卡重重，除了必須保留並修復已登錄為「歷史建築」的据賣所建築本體、市場本館沿街現存牆體及別館山牆等部分，經過多次開會協調，鎮民希望重建後的市場能發揮多功能用途，除了供給144個攤位滿足原攤位需求，也盼提供托嬰、日照、青創基地等場域。

不過重建工程初估費用約2億9000萬元，鎮公所坦言籌措不易。劉秋東說，多元化市場整建工程，將尋求立委協助召集國發會、內政部、經濟部、文化部等相關單位挹注經費，盼中央伸出援手。

(中時 )