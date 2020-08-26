台中市政府每年編列5億元的第二預備金供「臨時」政務或業務使用，但市議員楊典忠發現，台中市政府108年有10機關用107年用過的相同理由動支第二預備金，抨擊二備金都是動支後才每季送到議會備查，根本是規避議會監督。主計處強調，未來將強化預算編列，有效應用財政資源。

楊典忠指出，根據2018年與2019年第二預備金動支明細，連續3年以相同理由動支第二預備金的有原民會辦理原住民族部落大學團隊精進研習活動、警察局辦理查緝毒品案件毒品尿液檢驗、運動局2019亞洲冬季棒球聯盟等3案。

楊典忠說，連續兩年的有民政局委託各區公所辦理登革熱防疫相關工作，社會局遊民中繼住宅,，辦理2019年度應負擔國民年金保險費，勞工局勞工職災死亡家屬慰問金發放計畫，原民會辦理原住民族產業創新價值計畫，還有建設局辦理新市政中心市府大樓惟幕牆工程逾期違約金訴訟案相關之利息裁判費及鑑定費。

農業局辦理捕蜂捉蛇為民服務勞務委託採購案，衛生局辦理登革熱疫情防治計畫，環保局辦理登革熱防疫業務及採購噴藥作業之環境用藥等所需經費等；楊典忠認為，上述12案都有年度預算，為什麼會連續兩年以上都沒有覈實編總預算、還要動支第二預備金呢？

楊典忠表示，2019年度總預算編列第二預備金5億元，市府核准16個主管機關動支4億9577萬餘元，執行結果，實現數3億446萬餘元，應付保留數1億7640萬餘元，其中實現率61.41％。台中市審計處認為市府執行能力有問題，造成經費實現率偏低，且未覈實編列年度預算，以致連年以相同事由申請動支第二預備金。

楊典忠認為，審計處不是第一年提出第二預備金的問題，市政府每年也都函覆「爾後將依規定覈實編列預算經費，避免以相同事由申請動支第二預備金」，連函覆的理由都每年相同；可見市府根本就是把審計處當紙老虎，不足為懼，希望審計處直接把主責機關局長提報監察院，以儆效尤。

主計處表示，各機關動支第二預備金均需符合預算法相關規定，對於審計處指出市府部分機關未覈實編列年度預算，以致連續以相同事由申請動支，市府已函請各機關覈實編列預算，並已修正第二預備金作業流程及審查機制，強化各機關申請動支第二預備金的程序及使用效益，未來將強化預算編列，有效應用財政資源。

(中時 )