今日凌晨傳出時力高雄市議員黃捷妹妹黃蓉「被投票」爭議，時力選委會委員連郁婷、蔡惠婷及監選委員王景弘等人，下午召開記者會表示，經查黃蓉並非黨員，顯示已投票原因可能是點到具黨員身分的專屬投票連結，對此技術問題向黃蓉致歉。

時力自8月25至27日接連3天舉行決策委員改選，並採網路投票方式進行。

黃捷凌晨於臉書發文表示，妹妹黃蓉在6月時用網路申請入黨，至今未收到入黨成功信件。昨日登入卻發現網站上註明「黨員資格有效期限至2021年6月30日」，且跳出「您之前已投票，不能再投第2次」。對此質疑，黃蓉到底有無成功入黨？為何會「被投票」？並憂心系統問題是否影響黨員投票權益。

蔡惠婷回應，官網設計上，網路申請入黨，會顯示黨費繳交的有效期限，並不會區別入黨是否成功，因此造成黃蓉誤會，深感抱歉，會改善網頁文字用詞，避免再發生誤會。

蔡惠婷表示，目前無法掌握誰尚未入黨成功，這部分選委會必須道歉。黃蓉絕非人頭黨員，建議可盡速向紀律委員會申訴，依法裁決。

(中時 )