《女人我最大》18年首敲金鐘 藍心湄入圍主持人獎 17:502020/08/26 中時 李映萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藍心湄入圍金鐘「生活風格節目主持人獎」。（TVBS提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《女人我最大》為TVBS最長壽節目之一，18年來首次入圍金鐘獎，時尚教主藍心湄對於入圍「生活風格節目主持人獎」，26日特別錄製影片表示：「謝謝評審，《女人》周一到周五播出，18年以來全年無休，節目很在意腳本，很謝謝TEAM的工作人員，他們很辛苦。」 但對於得獎信心，藍心湄說，「剛剛問製作人不是不報（金鐘）了嗎？但製作人說沒辦法，這是一定要走的流程，必須得填寫，還對我說，『心湄姊沒關係啦，反正我們也不會得獎』，把該做的事做好就好，跟長官交代就好」態度灑脫。 (中時 ) #藍心湄 #女人我最大 #金鐘獎 # 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《無主之子》寫實移工生活 李又汝、孫綻首次入圍金鐘 16:282020/08/26 娛樂 七夕浪漫夜！王心凌首登夏戀舞台 八三夭〈想見你想見你想見你〉掀高潮 12:272020/08/26 娛樂 盧廣仲笑把歌曲〈魚仔〉改「蟳仔」 靠電視成創作啟蒙 16:052020/08/26 娛樂 跆拳道好手陳怡安退下金牌光環 轉型當手工皂老闆成創業標竿 11:232020/08/26 體育 台中港破5億元走私菸 傳印尼船員「窩裡反」洩情資 16:042020/08/26 社會 小宇PK郭富城、劉德華、張學友 經紀人大呼：好想揍你 12:472020/08/26 娛樂 黃子佼親揭范曉萱入圍女配角獎 一句話洩跟S幫感情回溫 15:072020/08/26 娛樂 「芋頭控」注意！全聯推名店芋頭甜點、生吐司 16:282020/08/26 財經 台灣人在瀋陽 分享逐夢故事 04:102020/08/26 兩岸新聞 55金鐘《想見你》許光漢拼視帝 黃子佼揭他咖啡廳打工血淚史 16:052020/08/26 娛樂 娛樂熱門新聞 國民女友床上激戰片瘋傳 男女交疊運動形象崩毀 - 娛樂 馬丁提離婚「交新女友了」前妻Shanon吐真實心聲 - 娛樂 韓瑜卸濃妝素顏 40歲真實顏值現形超驚人 - 娛樂 霍建華七夕甜摟林心如 女兒小海豚正面意外曝光？ - 娛樂 中天美女主播一個轉身讓網友傻眼了 不為人知潛規則全曝光 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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