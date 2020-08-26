《女人我最大》為TVBS最長壽節目之一，18年來首次入圍金鐘獎，時尚教主藍心湄對於入圍「生活風格節目主持人獎」，26日特別錄製影片表示：「謝謝評審，《女人》周一到周五播出，18年以來全年無休，節目很在意腳本，很謝謝TEAM的工作人員，他們很辛苦。」

但對於得獎信心，藍心湄說，「剛剛問製作人不是不報（金鐘）了嗎？但製作人說沒辦法，這是一定要走的流程，必須得填寫，還對我說，『心湄姊沒關係啦，反正我們也不會得獎』，把該做的事做好就好，跟長官交代就好」態度灑脫。

(中時 )