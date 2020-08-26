身心障礙者投保壽險有困難？金管會請壽險公會研究推出身心障礙者專屬的一定保保單，即在一定保障額度下、符合一定條件的身心礙障者投保，壽險公司是否可「一律承保」，以收集累積身心障礙者的投保統計、損率，才能訂定更精準的費率。

壽險公會則表示，目前仍在研議當中，但保單應該是「儘量保」，即還是有必要的核保程序，不能訴求一定承保，恐有道德風險。

據了解，壽險公會初步討論是以單一壽險保單保額30萬元，住院日額醫療險日額1,000元，同時身心障礙者必須是非因疾病造成或伴隨疾病導致的身心障礙，如意外造成的失明、失聰、失能或喑啞等，將風險控制在一定程度，即可較簡易的核保。

保險局施瓊華表示，主要是身心障礙者的投保比率不高，理賠統計資料「數量太少」，無法精算出合理的保費，所以請壽險公會研議針對不同身心障礙者推出壽險保單，在風險可控範圍內核保稍微「寬鬆一些」，才能累積一定數量，去推估各種失能情況的損失率，推出更符合需求的保單費率。

壽險公會表示，目前仍在討論設計中，就是現有壽險或醫療險保單，去設計相關的核保流程及風險控管，儘量納保，給予失能者更簡便的投保流程。

(工商 )