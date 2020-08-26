南台部分地區今天出現豪雨情形，蘇揆下午視察經濟部水災緊急應變小組，並與台南市、高雄市及屏東縣相關單位視訊連線，蘇揆也指示高雄市長陳其邁，應儘速排除市區道路積淹水情形。

蘇揆指出，為防範急降雨及災損，以及預防未來可能的急降雨，目前經濟部應變小組二級開設，相關同仁有責任在身，應密切注意，充分掌握第一時間的相關資訊，各式準備、物料、配備等也應到位。

蘇揆進一步肯定，經濟部水利署平日所做的相關建設，例如滯洪池等設施在第一時間發揮功能。平日因應急降雨及急速天候變化的各種因應措施，應列為參考經驗，並作為研判及復建的資料。蘇揆強調，天氣隨時有各種變化，所有同仁務必盡心盡力、善盡職責，與地方政府保持溝通順暢，並且給予地方協助，以減少人民損失，讓傷害減到最低。

蘇揆也與台南市副市長許育典、屏東縣水利處長江國豐視訊連線，除關心當地降雨及積淹水情形，也為工作同仁加油打氣。許育典回報，台南市滯洪池在此次豪雨發揮功效，大幅減少當地積淹水情形。隨後，蘇揆也致電正在外視察道路積淹水災情的高雄市長陳其邁，指示應儘速排除市區道路積淹水情形，注意交通安全維護管理，並應注意北高雄的農損狀況。

(中時 )