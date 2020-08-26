網友發出掀開枕頭套的枕頭，枕芯上多處充滿乾掉的血漬。(圖擷取自爆怨公社)

人難免都會碰到身體不適需要住院的情況。一名媽媽表示，兒子腸病毒高燒住院，今(26)日兒子不慎打翻飲料在枕頭上，於是想拆下來清潔，怎料映入眼簾的竟是多到開花的血漬，讓他崩潰直呼，「中餐差點嘔出來。」

原PO今日在臉書社團《爆怨公社》發文表示，兒子腸病毒發高燒入住醫院的單人病房，怎料兒子喝飲料時不小心打翻在枕頭上，當他拉開枕頭套時，竟發現枕頭多處佈滿深淺不一乾掉的血漬，讓他崩潰的表示，「我不知道這樣的枕芯是否能夠繼續使用」，且兒子也和佈滿血漬的枕頭睡了這麼多天。

事發後，護理師也迅速拿了乾淨的枕頭做更換，原PO也表示，「這裡的醫生跟護理師都很棒」他只是想抱怨打開枕頭時霎那間的驚嚇感，並說醫院的醫療團隊都很棒，沒有要責怪醫院以及辛苦的醫護人員。

貼文一發網友也回應，「住院基本上我都是自己準備枕頭跟棉被」、「可以自備保潔墊和枕頭」、「雖然說可以體諒是醫院，可是看到還是很驚悚」、「我看到就算知道有消毒過，我也會嚇到！」此外，也有網友表示自己曾做過外包清洗，「醫院枕頭套、被套以及床包套都會清洗用高溫殺菌，至於枕芯跟床墊建議自帶用品最好。」

(中時新聞網)