新學期即將開學，許多經濟弱勢家庭的家長正努力為孩子籌措學費傷腦筋，台灣世界展望會東區辦事處即日起陸續發放助學金，這學期持續幫助台東3300名貧困兒童上學，共計發放生活扶助金、營養扶助金、教育扶助金逾2400萬元，讓清寒學子安心上學。

台東高中升上高三的林信延，去年參加全國彈翻床錦標賽獲得網上單人奪冠，他從小五級開始練習體操，一開始是覺得好玩而加入，小小年紀就離家住在學校，每天清晨5點起床練晨操，很辛苦也很想家。

彈翻床是體操項目的支流之一，林信延在去年12月首次代表台灣至日本參加彈翻床世錦賽分齡組獲得網上單人第46名，他說，這次比賽因過於緊張而有所失誤，所以未獲得好成績。

林信延謝謝社工老師及資助人一路的支持陪伴，讓他可以安心唸書、專心練體操，訓練的辛苦他會堅持下去，希望未來能成為優秀的彈翻床教練。

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮主任表示，每到開學，許多貧困學子由於家庭經濟環境等因素，無力籌措負擔學費，因此，邀請社會大眾一起響應捐款支持「助學行動」，讓受助的家庭與兒童有能力邁向自立。

(中時 )