大雨昨狂襲中南部，高雄今天一早就出現淹水，才上任第3天的高雄市長陳其邁，也為此緊急取消北上行程，有粉專貼出高雄市梓官區「海天一色水漫延」的慘況。由於陳其邁當選市長時，支持者喊「光復高雄」，網友也對此淹水場景不禁說：淹水也「光復」了！

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」改編了《送別》歌詞，用「長亭外，古道邊，海天一色水漫延」，來形容梓官區淹水慘況。指梓官區往納骨塔方向淹水，消防局協助受困民眾脫困，請民眾勿再前往以策安全。

粉專「歷史哥澄清唬」也對高雄淹水po文表示，從前有個重視清疏基本功做防洪的韓市長，在汛期開始前就不停的清水溝、下水道，在一次暴雨狂炸之後，説了一句「退水有變快」被酸自我感覺良好。好der~那這樣連水都還沒退，就把事後補救工作説成「提前部署」的市政府，這自我感覺還真的「超級良好」。

網友紛紛說：「看海天ㄧ色～聽風起雨落。」、「高雄人真好，要錢有錢要水有水。」、「哇，這個可以划船了。」、「大家一起來游泳吧！」

也有人說：「光復高雄，歡樂無窮。」、「這又要想起可敬的韓團隊了。」、「原本想說光復速度沒那麼快，沒想到民進黨寫下新歷史。」、「坦白講，有做就有，沒做就沒有。一翻兩瞪眼。」、「就說要投資三角錐跟封鎖布條概念股吧！」

一場大雨後，高雄市梓官區「海天一色水漫延」的慘況。(翻攝「韓黑父母不崩潰」粉專)

(中時新聞網)