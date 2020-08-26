台北市府轄下中山堂台北書院，日前因議員質詢而牽扯出營運標案適法性問題，對此甫於7月15日走馬上任的中山堂主任江再發表示，過去存在行政上的認知落差，未來為避免爭議都將以公開招標為原則，而原營運團隊8月底撤離後，中山堂也期望未來課程活動都能延續。

江再發表示，台北書院原營運團隊「道與藝學會」將於8月31日終止合約，原規畫的一些展覽、講堂活動也終止，因此中山堂的業務組目前將接手自營，「在有整體規畫前，至少9月至年底的課程希望都能先延續。」短期而言都會先以勞務標案方式進行招標，由專家、學者組成的評委進行評選。

長期而言，江再發指台北書院的未來方案，一者是標租，一者是委外經營，他坦言若標租則在活動品質上難以監督，若委營則可能面臨無適合團隊接手的問題，長期而言仍待多方討論。而台北書院山長林谷芳任前至明年底，雖是榮譽職，作為書院的精神指標，仍會多加諮詢。

針對議員的質疑，江再發表示主要爭議在於租金減免及活動補助兩方面，近年因《台北市市有公用房地提供使用辦法》和《台北市政府文化局暨所屬機關與機關團體合作辦理活動實施原則》皆有修正，因此存在落差，過去的優惠租用及四季茶會的補助雖也都「有簽有批」，但在法源修正後，仍需照修正後規章實施，遂與原營運團隊於8月底終止合約。

(旺報 )