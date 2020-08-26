由烏日區第四公墓改建的東園稻田森林公園，26日動土，美麗的名稱是以在地里名「東園」和地景「稻田」命名，結合未來綠妝點意象「森林」而成。（黃國峰攝）

中市烏日區將新增一處森林公園，民政局與建設局合作推動「美樂地計劃–公墓轉型綠美化」投入2654萬元要將烏日區第四公墓轉型成「東園稻田森林公園」，26日舉行開工典禮，台中市長盧秀燕表示，將持續以綠美化方式幫都市妝點、降溫，提升市民生活品質。

台中市長盧秀燕出席開工典禮指出，「東園稻田森林公園」由烏日區第四公墓計畫改建，以在地里名「東園」和地景「稻田」命名，結合未來綠妝點意象「森林」而成，今天開工大約一年後完工，也拜託鄉親幫忙照顧種下的小樹，不要讓人偷挖、偷砍伐等，小樹長高了，才有優美的環境來乘涼。

建設局指出，烏日區第四公墓土地總面積約1.95公頃，投入總經費約2654萬元，將於狹長的公墓基地上進行綠化作業，以「稻田裡的森林公園」為意象，並規劃貫通全公園的走道、3處入口廣場及1處集會廣場，搭配運動伸展區、地景意象、乾式景觀池與密林植生區，讓墓地轉型成為眾人喜歡聚集的里民美樂地。

台中市議員吳瓊華表示，公園規劃的好，勢必會成為熱鬧景點，這邊腹地夠大，停車場、道路等應該考慮規劃，建設局也補充，此次「墓園變公園」工程，由建設局與民政局共同推動，首先由民政局辦理公墓查估、遷葬、清理廢棄物，並在初步整地作業後點交土地；再來才由建設局重新定位遷葬後的公有土地，讓大家望之卻步的公墓，變身成為鄰里聚集、聊天、運動的綠蔭場域，提升民眾生活品質、促進地區發展。

(中時 )