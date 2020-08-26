東吉海域潛水客落海失蹤，海巡隊即刻救援。(海巡署提供)

東吉海域潛水客落海失蹤，海巡隊即刻救援。(海巡署提供)

東吉海域潛水客落海失蹤，海巡隊即刻救援。(海巡署提供)

東吉海域潛水客落海失蹤，海巡隊即刻救援。(海巡署提供)

東吉海域潛水客落海失蹤，海巡隊即刻救援。(海巡署提供)

澎湖東吉海域昨25日17時，驚傳娛樂漁業漁船，搭載27名乘客前往東吉海域潛水，其中一名江姓女子潛水失蹤的意外事件。澎湖海巡隊第十派人員搜救，最後成功尋獲海上漂浮的落難者，據悉江員因想獨自回船上，但海流一直往外帶，才飄移潛水團隊，所幸並無大礙。

第十三巡防區指揮部接獲通報後，立即轉案情由澎湖海巡隊派遣10038艇及2031艇緊急前往，並申請空偵機加入，建立3D立體搜救體系，迅速投入搜救能量，澎湖海巡隊現場搜救人員研析當地地形、潮汐、海流及風向佐以經驗判斷，研判失蹤潛水客可能的流向，沿途擴大搜尋。

10038艇於18時30分在東吉東2.6浬，尋獲在海上漂浮的落潛水客，將人員拉上船，給予厚浴巾避免失溫，所幸平安未受傷，其表示無須送醫，18時45分該艇將江員駁交「傳O」娛樂漁業漁船，圓滿達成救援任務，

據了解江員參加潛水活動時，因無法順利下潛，想獨自回船上，但打浮力帶動作太慢，船長已將船開去接另一批人員，加上浪況不佳，海流一直將她往外帶，才會漂移潛水團隊，活動團隊由衷感謝海巡人員的即時救援。

海巡署表示，從事任何水上休閒遊憩的民眾，務必注意自身安全，如在海上發生狀況或突發事件時，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即展開救援任務，以保障漁民生命財產之安全。

(中時新聞網)