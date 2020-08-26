中美貿易戰及新冠肺炎疫情未止，讓下半年電子產業蒙上陰影，聯鈞(3450)謹慎看待第3季，不過第4季需求有機會見到回升，若就產品來看，3D感測訂單能見度到10月，需求可望一路往上到10月。

聯鈞今下午舉行法說會，今上半年全球產業受到新冠肺炎疫情影響甚鉅，但聯鈞歷經前兩年的調整，且大陸積極推動5G基礎建設，加上遠距生活帶動資料庫中心等需求強勁，讓公司今上半年光通訊產品接單及出貨還不錯，帶動公司今上半年稅後盈餘1.47億元，年成長21.49%，每股盈餘為1.01元。

不過，今上半年身為全球5G基礎建設推手的大陸受到水災及美國進一步限縮華為晶片取得禁令影響，第3季需求減緩，加上全球新冠肺炎二度疫情陰影未除，大陸以外地區的5G基地台建置進度未明，下半年5G基地台需求狀況仍有待觀察。

除5G基地台外，數據中心及消費性產品拉貨也見到減緩，讓聯鈞謹慎看待第3季，不過聯鈞認為，第4季有機會見到回升。

就光資訊來看，聯鈞表示，前景較樂觀的有3D感測、高速雲端運算、汽車感測應用，其中3D感測的相關應用包括AR、VR、雷射投影機需求還不錯，需求可望一路向上至10月；至於高速雲端運算不論是100G、200G、400G的應用也持續看好；不過就總體光資訊來看，今上半年營收還是較去年下半年減少，第3季光資訊和上季相比可望持平。

(時報資訊)