國際貨幣基金組織（IMF）大陸區前負責人Eswar Prasad表示，美國和大陸經濟脫鉤「還有很長的路要走」，但脫離以美國為中心的體系顯然對北京很有吸引力。

Prasad說：「這兩個經濟體仍然非常緊密地聯繫在一起。畢竟，這兩個最大的經濟體很難在不同方面停止碰撞。」他現在是康奈爾大學的貿易教授。

不過，Prasad稱：「擺脫以美國為基礎或以美元計價的國際金融體系的渴望，肯定是大陸最關心的問題。」他說，這就是為什麼大陸這個世界第二大經濟體一直在推動在貿易結算中更多地使用人民幣。大陸也在積極向外國投資者開放其資本市場，並開放其匯率制度。

Prasad稱：「這將與國內資本市場的發展密切相關，大陸領導人知道，國內資本市場的發展對大陸未來的持續增長至關重要。」他表示，隨著緊張局勢的升級，陸美之間的「大國動態」肯定會變得越來越有趣。

Prasad表示，雖然大陸在疫情早期似乎佔了上風，但現在它的政治影響力在澳大利亞等國遭遇了一些阻力，令大陸官方感到意外。

北京認為「他們對亞洲和世界其他地區的影響力加強及強硬從某種程度上來說將是有益的。」

但他解釋說，現在各國似乎都想按下重啟按鈕。

Prasad說：「其他大多數希望擺脫大陸控制的國家面臨的困難是，他們沒有其他可以信任的選擇。」

他補充說:「美國過去一直扮演著這個角色，現在已經不那麼扮演了，所以很多國家都在努力保持與陸美之間的良好關係，但我們肯定會看到一種重新定位的開始。」

(中時新聞網)