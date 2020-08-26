颱風論壇表示，目前位於菲律賓東方的低壓（94W）在未來幾天內很有可能增強為颱風，而且預報路徑西調，將會成位下周的天氣重點。(氣象局提供)

隨著今年第8號颱風巴威遠離台灣，第9號颱風也正在醞釀中。專家指出，菲律賓東方海面上已有低壓出現，且目前環境相當有利於低壓系統的增強，未來有很高機率轉變成颱風。「台灣颱風論壇」指出，從最新的預報路徑來看，有向西調整的趨勢，也代表未來侵台的可能性又上升了。

颱風論壇表示，目前位於菲律賓東方的低壓（94W）在未來幾天內很有可能增強為颱風，而且預報路徑西調，將會成位下周的天氣重點。氣象主播賴忠瑋也在臉書上說，目前的環境條件相當有利於低壓系統的增強，該低壓發展出颱風的機率相當高，且已有部份全球數值預報模式模擬出會有颱風生成的機會。

颱風論壇指出，隨著低壓中心逐步地確立，所有模式的預報路徑也開始收攏，呈現出相當程度的「向西調整」，意味著侵襲台灣的機率變高。不過由於目前低壓的結構還在調整，中心位置還很難抓準，以致預報路徑仍會跟著變動。

颱風論壇研判，該低壓未來前往沖繩一帶的機會比較大，侵台機率只是從「極低」變成「偏低」而已，下周前期頂多受到它的外圍環流影響，暫時不需恐慌。

(中時新聞網)