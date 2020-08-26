在「大基隆歷史場景再現整合計畫」推動下，基隆市政府文化局保存、修復許多歷史空間，也典藏了許多基隆過往的在地故事，市府觀光及城市行銷處攜手文化局，推出基隆時空漫遊指南，以歷史場景內容為基礎，設計結合8處藝術裝置的旅遊遊程，打造基隆觀光新玩法。
觀銷處長曾姿雯指出，時空漫遊指南運用在地豐富的歷史元素，與文化觀光做結合，希望能創造民眾體驗基隆旅遊的新模式，這次與許多藝術家合作，共同打造能訴說歷史場景的裝置，讓民眾在欣賞及互動的同時，也為旅程留下深刻且美好的記憶，創造民眾持續造訪基隆的最佳理由。
文化局長陳靜萍表示，漫遊指南結合「大基隆歷史場景」規劃而成，將一般人對歷史場景原本的單板印象，藉由聲音、地景藝術等方式，轉化為有趣的時空漫游指南，她指出，其中最有趣的就是在諸聖教堂上所設計的大鯨魚藝術裝置，透過魚身由上而下俯瞰的視野，帶領民眾來看和平島的變遷，以更高的角度、層級來帶領民眾穿越時空，領悟大航海時代的歷史背景。
陳靜萍指出，透過藝術品來看幾個世紀前的歷史記憶特別有趣，因為百年前地基就已形成，雖然如今歷史遺跡上的建物截然不同，但藉由考古去理解歷史的背景，就是時空漫游指南要帶給民眾享受的穿越時空感，她說，在要塞司令部校官眷舍開展的「沙灣villa」，就是以大沙灣海水浴場為主題設計的展覽，該地區在1930年代是台灣第一個海水浴場，更是長輩心中難以忘懷的深刻回憶。
陳靜萍表示，藉由歷史場景的再造，伴隨時空漫游的腳步，可以將北台灣當時的繁華記憶，從過去連結到現今，並透過設計師的巧手串聯起來，透過訴說基隆歷史場景的裝置，帶給來訪的旅客體驗，不僅能認識基隆豐富的歷史，更會留下美好的記憶。
(中時 )
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