暑假即將結束，為搶攻下半年國旅市場，主題樂園紛紛推出加碼優惠。其中，麗寶樂園渡假區9月祭出多項好康，9/1-9/30活動期間，推出馬拉灣9月壽星20元，軍人、教師暢玩樂園199元，同行親友同享優惠。

麗寶樂園9/1-9/30推出軍教月優惠，凡軍人、教師本人持有效證件至現場票亭購票，水陸雙園擇一只要199元，同行親友最多4人可享450元票價；軍人、教師本人搭乘「天空之夢」摩天輪150元，同行親友最多4人可享250的票價；歡慶馬拉灣20周年，9月壽星玩馬拉灣只要20元，馬拉灣今年開放至10/11。

麗寶樂園推出官網限定學生套票，12歲以上學生只要650元，還免費送一個Subway潛艇堡，熱銷NO.1的「水陸雙園套票」799元；9/20更有「情定馬拉灣」聯合婚禮，可以體驗熱帶海島風浪漫聯合婚禮，還送十大好禮、抽福容大飯店住宿券，僅限定20組新人參加，官網報名已熱烈展開。

此外，麗寶國際賽車場9月推出三倍券方案，CRG雙人座卡丁車 、VR虛擬實境午後吃到飽、兒教館暢遊券、雙人飄移卡丁車體驗，四項活動選兩項，只要紙本三倍券1,000元，不分平假日皆可使用，免駕照就能下場體驗速度快感。

麗寶Outlet連續四年舉辦「韓國食品、德國雙人鍋具聯合特賣會」，8/27-9/14將有原汁原味的小吃、道地韓國零食，還有德國雙人牌鍋具特賣，全面下殺3.5折起；9/27還有日本超人氣卡通角色，麵包超人見面會，專屬周邊商品現場販售。

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