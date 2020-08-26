台北新板希爾頓酒店「希爾頓客房」。（台北新板希爾頓酒店提供）

「一家童樂」住宿假期隨房贈送1組「童趣包」並提供2款任選，此為彩虹小馬。（台北新板希爾頓酒店提供）

「一家童樂」住宿假期隨房贈送1組「童趣包」並提供2款任選，此為變形金剛。（台北新板希爾頓酒店提供）

暑假即將收尾，不少父母及上班族避開國旅人潮，預備來趟城市輕旅。台北新板希爾頓酒店最新推出的「一家童樂」住宿假期，每房3400元起，其優惠價自即日起至明年8月底，隨房贈送1組「童趣包」，可選擇彩虹小馬或變型金鋼的牙刷、餐具組與鉛筆盒，9月1日起每銷售1組「一家童樂」住房專案，業者主動提撥200元回饋給新北市家扶中心，作為才藝學習基金以幫助中永和及板橋、土城區共1199位弱勢孩童。業者表示其住房專案已開賣，詳情洽飯店官網或經由電話訂房皆可，希望房客能藉此專案獻上愛心。

此外，最新推出的CP值破表的「好希友」1泊2食住房專案，專案內含「MarketFlavor悅•市集」早餐、晚餐共2次自助百匯外，每間住房再加贈價值8000元住宿抵用券及4000元餐飲抵用券，可於下次住房、用餐使用，其抵用券可抵每次消費的50％，等於吃住只需半價，選擇此住宿專案，亦能以462元加購1組童趣包，業者也將提撥200元回饋新北市家扶中心。

(中時 )