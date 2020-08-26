醫院不能說的禁忌...護理師驚悚回憶錄

正逢農曆七月，俗稱鬼門開的日子，民間習俗流傳著許多禁忌。而醫院是生與死的交界處，平時就存在著一些基本的禁忌，多半民眾都抱持著尊重的心態，但往往有許多事情的發生，是科學無法解釋的，不禁會令人毛骨悚然。

（攝影／范佐意）

有著多年經驗的ICU護理師林婷接受《中時新聞網》專訪，談起曾經在加護病房值班時護士鈴大響，趕緊上前一看竟發現插頭根本沒插上，此時有位學妹在一旁說「祂在按」，此話一出讓在場所有人花容失色。另一回是林婷在值班室休息時，不斷聽到耳邊傳來「不要壓到我」的氣音，當下以為自己工作太累而出現幻聽的症狀，不料同事竟說：「值班室裡有非常多人(鬼)都會在那休息。」

（圖／林婷一下吧 icu護理師）

而談到醫院禁忌則說「一定要翻床」，當前一床的病人往生後，會請打掃阿姨在打掃時一定要將病床整面翻過來。曾經有位新來的打掃阿姨不知道這禁忌，而即將入住的患者見狀，就指者病床說：「有人在上面，我不要睡。」

最後還說到千萬不要說「再見」，曾經就有學妹對著要轉普通病房的病患說：「阿伯『再見呦！』早日康復。」沒想到阿伯當晚就被CPR急診下來，又再見面了。

民間信仰 請勿盡信

(中時新聞網)