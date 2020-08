國際新冠疫情越來越嚴峻,然而「台灣能幫助、台灣正在幫助(Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping)」是事實而非口號!一位68歲的帛琉男性,突發不明原因的嚴重肝衰竭,命在旦夕,台灣新光醫院緊急協調華捷航空商務專機,提出完整檢疫計畫,獲衛福部許可、外交部人道簽證日前得以來台就醫,才發現原來是罹患罕見的「高安式動脈炎(Takayasu’s arteritis)」。

新冠疫情延燒,各國縮減醫療團派遣至帛琉服務之際,新光醫院仍擔任醫療外交重責,2008年簽訂「台灣醫療合作備忘錄」,2013年起開始台帛急重症病人轉診,2019年帛琉轉診來台人次692人次,迄今累計共3386人次,讓人道醫療不停歇。

新光醫院感染科主任黃建賢表示,男子來台前,已嚴重肝衰竭,數值超標,肝功能指數AST/ALT大於5000/3000(正常值應小於35/50以下),幾乎命在旦夕;順利來台後,住院期間還數次小中風。

醫療團隊經過精密檢查與跨科別討論,這才找出真正禍首,黃建賢說,高安式動脈炎少見在男性患者身上引起主動脈及其許多分支發炎及狹窄,是導致肝炎及腦血管阻塞的主因,長期更可能會發生心臟主動脈阻塞,造成生命危險。

幸運的是,男子在類固醇治療下完全康復出院,並持續追蹤健康情形。而高安式動脈炎與基因相關,帛琉目前還沒有足夠醫療資源與儀器設備可以診斷出該疾病。新冠疫情爆發之後,防疫表現傑出的台灣就喊出「台灣能幫助、台灣正在幫助(Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping)」,以實際行動援助國際。

黃建賢說,帛琉自疫情以來,航空公司陸續停飛,急重症患者只能藉由不定期的專機尋求一線生機,在新光醫院積極協調下,4到7月共有14名病人以人道簽證來台;8月共11人以醫療簽證來台,累計5趟包機、約25名急重症病人得以來台治療並陸續平安返國,另有2架次的防疫醫療物資運送。

新光醫院強調,配合政府邊境風險嚴管原則,來台就醫的急重症病人皆規劃完善防疫管理措施,備妥入境防疫計畫書及醫療計畫書,病人來台前有充足遠距病情諮詢,硬體上更規劃有檢疫病房專區,即使是零疫情的帛琉也以高規格防疫管理措施,將境外病人集中管理,一到院即篩檢,確保病人二採陰性安全無虞,隔離期間從醫、護、檢驗及傳送人員均設有完整防護標準作業流程。

(中時 )