1937年12月二次大戰期間，美國胡佛總統號郵輪，在綠島公館外海擱淺，船上780人在綠島居民協助下全數獲救，文化部文化資產局委託淡江大學海洋及水下科技研究中心設立國內首座水下遺址告示牌，推廣水下文化資產保護觀念。

1937年12月11日深夜，美國胡佛總統輪，因天候不佳，在綠島公館外海撞上礁石擱淺，當時巨大聲響及劃破夜空的照明彈，讓在睡夢中驚醒的綠島居民以為開戰了，紛紛逃到山上躲避，天亮後看見擱淺在岸邊的郵輪，才投入協助搶救。為了感謝綠島居民救難，美國紅十字會募款在綠島興建33公尺高的燈塔，持續守護當地航海員。

當時美日關係緊張，雙方都派軍艦監視保護，且傳說郵輪上有金庫和重要信件，最後美軍運走重要的物品和人員後，胡佛總統號郵輪交由日本拆除。

由於郵輪擱淺的水域還有留下部分文物及殘骸，文資局列為重要水下文化資產保護場域，今年7月在水深25公尺的沈船遺址處設立國內第1座水下遺址告示牌。

文資局24日起委託淡江大學海下科技中心，舉辦4天3夜的潛水人員文化資源保護教育推廣工作營，共有25位潛水教練及大專院校潛水老師參加，25日下午透過水下考古團隊，帶領學員實際踏查胡佛總統輪沉船遺址。

淡大海下科技中心主任劉金源表示，台灣海域有豐富的水下文化資產，有如封存在海底的人類活動時光膠囊，希望藉由這次的營隊，充實潛水人員水下文化資產知識，共同維護珍貴文化資產，未來這些遺址更可與水下觀光相結合。

(中時 )