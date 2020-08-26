《刻在你心底的名字》媒體試片，陳昊森（中）觀影後感動落淚。（氧氣電影提供）

法比歐（左）、陳昊森暢談拍攝時發生的有趣事。（氧氣電影提供）

青春史詩愛情電影《刻在你心底的名字》今（26）日舉行媒體試片，主要演員陳昊森、曾敬驊、邵奕玫、法比歐出席觀影，片中飾演「張家漢」的陳昊森映後哭到語塞，「謝謝大家，我真的很開心第一次演電影就是帶著張家漢和大家見面，疫情延後了電影上映的檔期，我真的好想念張家漢，也好想念《刻在你心底的名字》的大家！」片中陳昊森和曾敬驊有虐心的戀情，曾敬驊見到陳昊森落淚，也暖心給他一個擁抱，並遞上面紙。

陳昊森和曾敬驊被封「驊森CP」，片中一場兩人講電話難過通哭的戲令觀眾揪心，陳昊森表示這是進劇組拍的第一場戲，偏偏哭戲是他的罩門，「從小媽媽就要我沒事不許哭，我只有聽到媽媽叮嚀和幫我加油的聲音才會忍不住落淚」，一旁的監製瞿友寧說：「所以拍到我覺得他情緒滿了的時候，就請現場播放預錄好的他媽媽對他講的話。」正當陳昊森擔心哭不出來時，聽到媽媽的聲音果然淚如雨下。兩位小鮮肉被問到七夕情人節有沒有對象可以告白，陳昊森笑說：「跟我媽告白，目前沒有對象。」曾敬驊也說沒對象，七夕夜晚忙著為電影海報簽名。

曾敬驊在片中有跳樓、跳海等搏命演出，他坦言拍的當下沒在怕，「後來想想，跳樓那場戲滿危險的，要保護自己，不要覺得可以就衝去做」，瞿友寧則說曾敬驊「是個瘋狂的演員」，「第一次見面很害羞，上了戲之後會做出什麼驚人的舉動永遠沒人知道」。

飾演神父的法比歐，為了看起來不能太帥，還要兼具神職人員的慈祥，為戲增胖15公斤，他說：「那個月都不能健身，而且什麼都吃！」導演柳廣輝讚法比歐敬業，試鏡的時候就穿著全套神父服裝前來，法比歐則說，私下也會穿著神父服裝和陳昊森到大安森林公園練習吹奏小號、喝咖啡，「這樣能幫助自己很快入戲」，並表示拍完《刻在》後為了新戲，又在一個月內狂瘦10公斤。

電影正式上映版本有別於台北電影節特映版本，柳廣輝重新修出更加虐心催淚的上映版，映後現場近400名觀眾及影評人報以熱烈掌聲，完全成為「驊森CP粉」，更勾起每一個在場觀眾的深刻初戀的回憶。由盧廣仲演唱的電影主題曲〈刻在我心底的名字〉MV在昨日七夕情人節曝光上線，短短20小時YouTube觀看次數已突破12萬次，登上發燒影片排行。電影卡司集結戴立忍、王識賢、法比歐、王彩樺、龍劭華、洪勝得（洪都拉斯）、林暉閔、陳怡叡等人，將於9月30日中秋節全台上映，更多電影資訊，請上《刻在你心底的名字》官方臉書粉絲團查詢。

(中時 )