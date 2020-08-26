住宅用火災警報器價格不貴、設置簡便，火災發生時會以警報聲提醒民眾，在火場中能小兵立大功。（屏東縣政府提供／潘建志屏東傳真）

住宅用火災警報器能提早發現火災，增加逃生避難時間，減少人命傷亡。屏東縣目前設置住宅用火災警報器的住宅戶數共10萬4186戶，設置率66.5％；為了提高縣民居家安全，今年縣府購買警報器給弱勢家庭裝設，將住警器設置率提高至77％。

根據資料統計，台灣平均每4小時就發生一次火災，其中獨立住宅火災最多，占占了4成多；火場罹難者也有超過90％是死於5層樓以下建築物，包括透天厝、鐵皮屋及磚造平房等。

如何縮短發生火災時的反應時間，來得及逃生，減少人命傷亡，住宅用火災警報器就非常重要。住警器價格不貴、設置簡便，火災發生時會以警報聲提醒民眾，在火場中能小兵立大功。

近年來縣府編列經費，並透過各式場合活動時宣導推廣，包括加強居家用火、用電，避難逃生，購置住宅用火災警報器安裝等觀念。縣府也針對獨居老人、身心障礙者、中低收入戶等弱勢族群住家，優先補助安裝住警器，共3萬3853戶。

今年縣府再編列500萬元預算，購買1萬9762顆住宅用火災警報器，針對狹小巷道、水源不足、偏鄉地區等高風險族群住戶協助安裝，待完成後，縣內的住警器設置率可達77％。

(中時 )