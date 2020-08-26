受到西南風影響，26日豪雨狂炸南台灣，高雄地區目前傳出8處積淹水，高雄市政府水利局為了防範民眾誤闖發生危險，已將積淹水處道路封閉。對此，挺韓五虎將之一的「杏仁哥」吳育全向新任高雄市長陳其邁喊話，「淹水了，邁邁你在哪裡？」並希望他能重視並解決高雄的淹水問題。對此，高雄市政府說，陳其邁26日的行程從上午跑到晚間，從北跑到南。

杏仁哥表示，「淹水了，邁邁你在哪裡？」並指出，韓市長之前一下雨就去勘災，就有很多媒體去報說他作秀，然後稍微有一點積水就大肆報導，那現在邁邁當選市長了，雨勢稍大，媒體也不報，邁去勘災就把他當成說多關心高雄。

杏仁哥指出，其實每一個市長都關心高雄，只是在於說，韓市長做的時候就變作秀，陳其邁在做的時候就變成在關心高雄，「希望他好好做啦」。我們期許是不敢，因為民進黨在高雄執政二三十年，解決這個淹水也不是兩年四年就可以完成的，不要說這個是基礎建設，民進黨在高雄已經執政了二三十年之久了，水災的問題從來沒有改善過。

杏仁哥說，自從韓市長當選高雄市長之後，才清了一大部分的淤泥，清了好幾百噸的淤泥走，然後改善了許多，但是這個還不夠，他認為還需要再加強，「最後呢，也希望，我們邁邁阿，邁邁市長，既然大港你贏了，就希望把我們的大港大排水溝，還有這些水溝都清乾淨，不要再有淹水了。」

高雄市政府對杏仁哥說法回應，市長陳其邁及市府團隊在25日晚間即嚴陣以待，也徹夜掌握狀況；陳市長更在26日上午取消北上行程，從白天跑到晚上，從北高雄跑到南高雄，共跑了近20場的現勘行程，場場皆責成相關單位，進行實際的改善。

陳其邁今天上午去了石螺潭抽水站，以及典寶溪A區的滯洪池、潭底社區、嘉興橋等視察，下午則是去前鎮區與林園區，對於林園18巷要如何改善？陳其邁表示，大概已經有編列1900萬，在規劃整體方案後，經費要中央補助，因為過去台17縣開闢後箱涵的高度差，大概有40公分左右，所以，水路要另外尋找其他的出口到中芸排水，這樣才能有效解決。

(中時新聞網)