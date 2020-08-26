俗稱強力搖頭丸的PMMA興起，基隆市日前傳出有3名少年因食用毒品咖啡包疑似過量致死，經檢方追查毒品來源，查獲販毒集團是由陳姓、吳姓、劉姓男子共組，以每包600元為代價販售，全案於8月8日偵查終結，以毒品危害防制條例起訴。

據了解，陳男不法取得含二級毒品PMMA（甲氧基甲基安非他命）成分的咖啡包，交由吳男、劉男二人發包，透過數名小弟對外販售。5月20日陳男所屬集團成員以每包30元，販賣給林姓少年、許姓少年及陳姓少年各10包，3天後，林姓少年因服用過量送醫急救不治死亡。檢方獲報，當場扣出4包已開封毒品咖啡包。

未料，一行人未因出人命停手， 6月10日再以3500元代價，販售6包毒品咖啡包給鄧姓少年及周姓少年，2人當日施用後，也因服用過量雙雙暴斃，各自陳屍家中。

基隆地檢署檢長柯麗鈴6月23日召開基隆地區緝毒執行小組會議，不僅宣示強力掃盪PMMA毒品外，更指示緝毒專組檢察官林秋田組成專案小組，追查毒品來源。8月8日偵查終結，以販賣第二級毒品罪名起訴陳男、吳男、劉男3人。

基隆地檢署表示，為防止毒品侵害青少年性命，已指揮基隆地區六大緝毒系統加強掃毒力道，也呼籲青少年勿以身試法，多留意來路不明的咖啡包、飲料包，勿輕忽其危險性，以免生憾事。

(中時 )