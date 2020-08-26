前白宮官員何瑞恩（Ryan Hass）今天在「中華民國-美國線上論壇」指出，美臺更友好的關係，毋須建立在美中關係變差的情況下；惡劣的兩岸關係，未必造就穩定的美臺關係，穩定的兩岸關係對美國與中華民國都是有利的；美中關係惡化，反而不利臺灣。

國民黨智庫「國政基金會」今早首度舉辦跨國論壇，邀美臺學者專家分別在華府、加州、亞歷桑那州、臺北等地視訊，以「華府-北京競爭下臺北的機會與挑戰」主題，展開政治、經濟對談。

智庫董事長江啟臣開宗明義指出，維繫緊密的美臺關係是臺灣最重要的對外關係，希望美國協助臺灣加入國際組織及提升軍售關係。

他說，雖然1979年中華民國與美國斷交，雙方仍維持非常緊密的非官方關係，欣見睽違6年後，美國再次派遣高層官員衛生及公共服務部部長阿札爾訪問我國，盼在臺灣關係法基礎上，美國政府進一步落實近年來通過的各項友臺法案，讓雙方高層交流制度化與常態化。

他指出，美國在幫助我方拓展國際空間的努力無庸置疑。臺灣目前迫切需要有積極參與世界衛生組織等專門性國際機構。除臺灣自身努力外，要實現這些目標，也需要美國在內的國際社會協助。美國對臺灣在道德上的支持從未間斷，這是臺灣能有意義地參與國際社會的關鍵之一。

江啟臣認為，美臺軍售關係持續提升，包括陸續批准出售臺灣主要武器裝備，及促使對臺軍售程序逐步常態化，都是正面發展，但除了硬體，臺美在軍事上應進行更深入與更廣泛的對話、交流、訓練與合作。國防實力是中華民國賴以生存與發展的憑藉，國防預算的合理提升有其必要，正如所有民主國家，立法院須盡責把關與監督行政部門，確保納稅人每分錢都花在刀口。

江啟臣也以國民黨主席身分表示，在疫情緩和後，希望盡快赴美訪問，這將是他擔任黨主席後首次訪美。

美國前AIT處長包道格說，現在美中關係非常緊張，樂見川普政府出售武器給臺灣增加防衛能力。中共施行香港國安法的行為非常莽撞，導致臺灣反對一國兩制，反中氣氛高漲，美國社會同樣出現反中氛圍。

他說，馬政府時期在維護兩岸和平穩定有很大進展，但馬政府後期政治環境改變，兩岸關係隨之變化。值得注意的是，中共在印度邊界、南海、東海採激進的做法很難再回頭，只會愈演愈烈。中華民國應強化對話，深化交流本質，進行智庫合作，並重視兩岸關係，且要有靈活度。

歐巴馬時期的白宮中國事務官員、布魯金斯研究院桑頓中國中心研究員何瑞恩則明白指出，兩岸關係愈來愈嚴峻，中共對臺灣壓力與日俱增，強化打壓國際空間。另方面，北京制定香港國安法箝制香港人權、民主及自由，做了不好示範。

他強調，部分美國友臺的國會議員及智庫研究人員利用華府北京的衝突，操作臺灣議題，美陸關係惡化反而不利臺灣，尤其臺灣與大陸市場很近，美中衝突會影響台商。

何瑞恩特別指出，美臺更友好的關係，毋須建立在美中關係變差，例如2009年至2016年，美中關係穩定，美臺關係同時有相當進展，諸如支持我方獲得世界衛生大會觀察員身分、兩國簽證合作及反伊斯蘭國恐怖組織的行動。美方樂見臺灣更民主、更安全，國際空間更提升。惡劣的兩岸關係，不見得造就美臺關係穩定；穩定的兩岸關係對美國與中華民國卻一定有利。

智庫國家安全組召集人林郁方詢問，若臺灣遭大陸軍事攻擊，美國會來救臺灣嗎？美國會和中華民國國軍併肩作戰嗎？對緩和兩岸緊張局勢有何建議？美國為何一直拒絕出售尖端軍事裝備給臺灣？

包道格說，臺灣必須提昇自我防衛能力，達到有效嚇阻的目標，讓中共了解冒險對臺動武的代價非常高，大陸也要思考動用武力的成本很高，可能會陷入進退兩難，相對地，臺灣自己也要有所準備，增加大陸對台動武的成本。

至於出售更尖端的武器，包道格指出，臺灣位於大陸對岸，美國不放心將高科技武器放在臺灣。合作很重要，臺灣要敞開大門，例如臺積電到美國投資設廠，並非全然都是經濟考量，這是很聰明的作法。包道格強調，「臺灣不應斷絕與中國大陸的貿易關係，臺灣必須有長期的計畫和策略。」

何瑞恩表示，確保臺灣安全包含兩個層面，一個是美國大眾的支持，一個是國際社會的支持，若兩岸發生衝突，多數美國民眾對美國派兵參戰則持保留態度。他建議，華府需和北京溝通，不要誤判情勢，只依賴片面單方訊號是危險且行不通的，雙方應積極溝通，相互了解彼此想法，有助於降低誤判情勢的機率。

政大國際事務學院外交政策研究中心主任黃奎博分析，執政黨所謂的「踏實外交」與馬英九政府的「務實外交」非常相似，主要差別在於，前者因兩岸關係惡化而獲致的成果極少。中華民國目前唯一的選擇是「親美、和陸」，並與日本建立特殊夥伴關係，同時建構睦鄰政策。

臺大政治系教授左正東說，民進黨炒作反中情緒，藉以取得政權並鞏固支持，而實際作為就是限制陸生來臺，直到昨天才解禁。對於香港問題蔡英文口惠實不至，嘴巴說的和實際行為完全不同。

(中時 )