美國第一夫人梅蘭妮亞，25日在她一手主導、新整修完工的白宮玫瑰園，為共和黨全代會獻聲發表演說。在她登台之前，白宮貿易顧問納瓦羅讚美梅蘭妮亞，把她與美國歷史上最受歡迎的第一夫人之一賈桂琳甘迺迪相提並論，沒想到捅到馬蜂窩，推特罵成一團。

納瓦羅告訴媒體MSNBC，「我發現，她就是她這時代的賈姬甘迺迪，美貌，優雅，說話溫柔。我認為她將傳達極具震撼力的訊息給全體國人。」

賈姬在美國人心目中地位無與倫比，她負責1962年白宮玫瑰園翻修，成為史上經典。梅蘭妮亞這次整修玫瑰花園，雖然表示會維持1962年風貌，但的確砍了不少賈姬時代玫瑰園的樹木，更動部分擺設，因此納瓦羅的發言馬上在推特掀起怒火，討厭川普的推特鄉民，對這種比較難以接受，紛紛開砲。

Calling Melania the Jackie Kennedy of our time is a big insult. Mrs. Kennedy had grace, class and charm. Melania has none of those. pic.twitter.com/hEqTnMwFld — ϟ🌺 Lancer 🌊 #BLM (@LancerK17) August 25, 2020

一位火冒三丈的推特鄉民留言，「納瓦羅應該為捏造如此可怕且失真的對比，而遭到逮捕。」

模特兒出身的梅蘭妮亞拍過不少清涼照，也讓鄉民無法忍受她被封為現代賈姬，納瓦羅的言論，反而讓向來低調的梅蘭妮亞掃到颱風尾。一位網民怒批，「這是在羞辱人。甘迺迪夫人優雅，有格調，迷人，梅蘭妮亞一項也沒有。」

Peter Navarro just told Andrea Mitchell Melania Trump is the Jackie Kennedy of our time...yeah I can totally see the similarities pic.twitter.com/cjekdUJ0x4 — Icculus The Brave (@FirenzeMike) August 25, 2020

(中時 )