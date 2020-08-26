嘉邑城隍廟捐助嘉義市政府輔導弱勢學子儲蓄脫貧，市長黃敏惠（第二排中）稱讚。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（右）稱許學子用心製作紙雕感謝嘉邑城隍廟的捐助。（廖素慧攝）

嘉義市政府致贈給嘉邑城隍廟的感謝狀，是青少年學子精心設計手作的紙雕。（廖素慧攝）

嘉義市輔導低中入戶家庭脫貧，開辦「希望N次方計畫」鼓勵學子青少年儲蓄、理財，只要存錢滿3年，專戶即1比1相對提撥款，嘉邑城隍廟26日捐贈90餘萬元贊助這個專案，市長黃敏惠期待更多民間資源加入助脫貧。

市長黃敏惠表示，希望N次方計畫進入第3期，每1期3年，藉此教導弱勢家庭的孩子理財及職涯規畫，孩子存1000元，專案相對支持1000元，感謝城隍廟贊助經費協助推動計畫，市府致贈的感謝狀紙雕是專案的學子親手製作的，表達謝意，也是獻給城隍爺的慶生賀禮。

城隍廟董事長賴永川、慈善會長蘇文聰說，城隍廟慈善會捐贈90萬1800元作為計畫經費，相信參加N次方計畫的孩子學會理財，將來一定能翻轉人生，孩子們未來的成就就是嘉義市的將來。

市府社會處表示，希望N次方計畫是為了幫助列冊低收入戶家庭積極自立，15、16歲學子可參加，每月儲蓄1000至3000元，3年期滿可獲得1比1相對提撥款，3年專案期間規畫理財、教育、生涯規畫、就業輔導等課程。

(中時 )