「彷彿就像是專程去認識她一樣。」45歲的林天福2020年即將與未婚妻葉懷成婚，緣分自18年前就已開始，當時在桃園市楊梅區瑞塘國小擔任實習老師的他，從沒想過會和班上學生成為人人稱羨的恩愛情侶，葉懷也笑說「繞了一大圈然後回到了原點」。

2002年，林天福於台中師範學院畢業後，被分發至家附近的瑞塘國小擔任實習教師，在5年4班的教室中，遇上當時年僅11歲的未婚妻。向來與男同學打成一片的林天福，從來沒想過自己在女學生中竟是「萬人迷」等級，匆匆2年過去，隨著葉懷國小畢業，緣分也畫下句點。

時隔13年，林天福與葉懷的人生又交織在一起。林天福說，他後來並沒有從事教育業，反倒做起了軍裝與古著的生意，因緣際會下聽聞皮件商友人談起葉懷，2人才有機會再度搭上線，當時雙方各自都有伴侶，師生關係並未因重逢而有火花。

同年暑假，結束上段感情的林天福，由於葉懷大學後即將去日本求學，不在意遠距離的他，便內斂地開啟追求模式，明明不擅長玩桌遊，卻仍硬著頭皮加入戰局，平常很「宅」的葉懷也會破例和他外出看電影，2人終於在10月正式交往，「魔羯男和處女女都很務實，所以我們很合拍啦。」

後來的他們感情長跑近6年，2人總算要在9月底完成人生大事。林天福笑說，他覺得最浪漫的是，葉懷不嫌棄雙方16歲的差距、身高差以及相對不穩定的經濟情況，在千萬人中選擇了他，或許就是緣分弄人，才會兜了一圈又遇到彼此。

(中時 )