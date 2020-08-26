民進黨新北市議員陳科名被檢方查出涉嫌替違建廠商關說，讓新北市府違築拆除大隊緩拆違建廠房，業者則趁機自行拆除新蓋違建，留下舊有建築，避免整區廠房遭市府拆遷，陳科名藉此索賄50萬元；新北地檢署依照貪汙治罪條例的「對於職務上行為收受賄賂罪」起訴陳科名。

4連霸議員陳科名自小在新莊長大，深耕基層，但2019年間遭指控收受建商賄賂，以「刪預算」對新北市政府施壓，協助建商加速取得證照，新北地院審理後，認為陳科名違背選民託付與社會期待，判刑10年8個月。

檢方後來又發現，陳科名不只替建商辦事，就連業者違章建築快被政府拆除都找上他幫忙。

檢方調查，新北市政府於2017年發現紘祥鋼鋁有限公司在樹林的廠房是「新建違章建築」，要派拆除大隊前往拆除，但該公司許姓負責人擔心連舊有廠房都被拆除，拿了20萬給陳科名，請他向市府施壓。

檢方表示，陳科名拿錢後，主動向新北市府關切此案是要「拆新留舊」還是「全部拆除」，在討論後，新北市答應「拆新留舊」，陳科名還要助理向新北市詢問拆除時間，讓許姓負責人拖至8月自行拆除新建違章建築。

未料，許姓負責人隔年又重新施工，新北市拆除大隊發現後要求限期拆除，許姓負責人又給陳科名30萬，希望他幫忙關說，減少違章建築拆除範圍。

陳科名此次指示助理向新北市關說，希望減少拆除範圍，同時拖延時間，最後許姓負責人在2018年8月自行拆除違建部分，2次手法皆相當相似。

陳科名事後對犯行全盤否認，表示這些事件都是助理所為，他並無與許姓負責人接觸，新北地檢署不採信其說法，今依貪汙治罪條例起訴陳科名。

(中時 )