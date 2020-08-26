活動結合周邊40間店家，只要消費集滿2個戳章就能去廟裡兌換好禮。（黃婉婷攝）

桃園市龍潭區地方宗教盛事「五穀爺文化季」即將開跑，活動自29日至9月5日為期2周，除有集章換好禮的「好運籤詩任我抽」，也有推廣客家文化的「米食DIY活動」，重頭戲「神遊龍潭晚會」更邀集地方團體、大咖藝人前來演出，還有電動腳踏車、小米手環等好禮抽不完。

龍元宮是龍潭地方信仰中心，距今已有200多年歷史，主祀神農大帝五穀爺，同時供奉註生娘娘、天上聖母等神明，由於位置絕佳又香火鼎盛，龍元商圈因而催生。每年農曆4月26日時，都會舉辦五穀文化季為五穀爺聖誕暖身，但受疫情影響延期至今。

龍元宮主委林錦浪說，文化季主要目的是讓商圈活絡起來，讓周邊居民有錢賺，還能就近在廟前廣場參與活動，也向五穀爺祈求國泰民安，保佑信徒闔家平安、事業順利大賺錢。龍元商圈發展協會理事長黃福相則說，期望透過文化季，能聚集觀光人潮，從邊走邊玩的過程中，推進地方發展。

文化季為期2周，除結合40間店家舉辦「好運籤詩任我抽」活動，只要消費集滿2個戳章，就能抽靈籤、領取限量「龍元寶茶」與晚會摸彩券。29日與9月5日下午2點也各舉辦一場的「米食DIY活動」，邀集民眾體驗客家飲食文化。重頭戲「神遊龍潭晚會」更請來歌手董育君、黃于娟前來演唱，民眾邊聽邊玩還有機會抽中電動腳踏車、筆電與小米手環等多項好禮。

(中時 )